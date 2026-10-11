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Газета.ру

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Врач Садыкова: ожирение повышает риск нескольких видов женского рака

Врач Садыкова: ожирение повышает риск нескольких видов женского рака

Избыточная масса тела может быть связана с повышением риска развития нескольких видов рака. Причем для женщин особенно важна связь с опухолями эндометрия и молочной железы, сказала врач-онколог, маммолог «СМ-Клиника» Лиана Садыкова.

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