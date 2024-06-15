Президент АРР: Клиент банка должен знать, в чем к нему претензии

У клиентов банков есть право знать, в чем состоят претензии к нему. Об этом «Парламентской газете» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, Группа депутатов ЛДПР ранее внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать банки сообщать о причинах блокировки счетов клиентов и представлять информацию, необходимую для снятия таких ограничений.
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