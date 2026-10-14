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Euro FX Futures: US CPI Squeeze Test

Euro FX Futures: US CPI Squeeze Test

Euro FX Futures: US CPI Squeeze Test Euro FX Futures CME_DL:6E1! satelysfx The futures idea is not to pre-position before the release, but to use the data as confirmation that crowded euro shorts are losing control.

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