Euro FX Futures: US CPI Squeeze Test Euro FX Futures CME_DL:6E1! satelysfx The futures idea is not to pre-position before the release, but to use the data as confirmation that crowded euro shorts are losing control.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым