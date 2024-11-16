Медведев — об игре с «Фенербахче»: Моуринью подтвердил, что ему такие матчи интересны

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о матче с «Фенербахче». «Тренер «Фенербахче», всем хорошо известный господин Жозе Моуринью, лично подтвердил, что ему такие матчи интересны независимо от того, сколько игроков основного состава у него находится в распоряжении», — цитирует Медведева «Матч ТВ».