18 октября 2010 года в клинике города Бологое умер актёр Владимир Головин. Ему было 70. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, перекрывший сердечную артерию.
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