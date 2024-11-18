Подтверждена стандартная модель Вселенной

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе и коллаборации South Pole Telescope, возглавляемой Чикагским университетом, использовали данные наблюдений космического микроволнового фона, собранные с Южнополярного телескопа, для изучения теоретических основ стандартной космологической модели.
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