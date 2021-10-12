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В Казани процесс над экс-главой Ростехнадзора Поволжья могут отложить до конца коронавирусных санкций

В Казани процесс над экс-главой Ростехнадзора Поволжья могут отложить до конца коронавирусных санкций

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вновь не смог приступить к рассмотрению уголовного дела бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова — подсудимый заболел, передает журналист «Реального времени».

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