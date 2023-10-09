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РЕН ТВ: технические неполадки спровоцировали коллапс в аэропорту Внуково

РЕН ТВ: технические неполадки спровоцировали коллапс в аэропорту Внуково

Утром 9 октября в аэропорту Внуково произошел коллапс из-за технических неполадок, сообщил РЕН ТВ. По информации канала, в воздушной гавани наблюдаются сложности с приемом и выдачей багажа, из-за чего копятся огромные очереди пассажиров.

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