Собянин: Инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

В Москве создаются привлекательные условия для развития бизнеса По информации из Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, в прошлом году в экономику столицы было вложено приблизительно 6,8 триллиона рублей.
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