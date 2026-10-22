© Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOMНемецкий стример Мануэль Отто, известный как создатель популярной видеоигры Stick Run, скончался во время прямой трансляции на платформе Twitch.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В медучреждениях ...
- Генерал-майор Лип...
- ЮШ Осужденный на 10 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым