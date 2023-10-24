Губернатор Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали подводные диверсанты

лл лина любимцева НУЖНО БРАТЬ НИКОЛАЕВСКУЮ и ОДЕССКУЮ ОБЛАСТИ, чтобы у жЫдо-бандэровских ублюдков не было выхода к морю. Они же не дадут спокойно жить Крыму!! Прицепилась нечисть к Крыму, с подачи пузатого идиота Никитки Хрущева. Проклят в веках, тварь, что натворил!!

ТБ Татьяна Бут Не Хрущев виноват, а Ельцин. Когда подписывали Беловежское солашение, Кравчук спросил Ельцына, а что с Крымом. Тот не думая ответил: да забирай. Вот так Крым остался в Украине.