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Губернатор Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали подводные диверсанты

Губернатор Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали подводные диверсанты

О том, что Севастополь могли атаковать подводные диверсанты, сообщил во вторник севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
НУЖНО БРАТЬ НИКОЛАЕВСКУЮ и ОДЕССКУЮ ОБЛАСТИ, чтобы у жЫдо-бандэровских ублюдков не было выхода  к морю. Они  же не дадут спокойно жить Крыму!! Прицепилась нечисть к Крыму, с подачи пузатого идиота Никитки Хрущева. Проклят в веках, тварь, что натворил!!
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4 д.
ТБ
Татьяна Бут
Не Хрущев виноват, а Ельцин. Когда подписывали Беловежское солашение, Кравчук спросил Ельцына, а что с Крымом. Тот не думая ответил: да забирай. Вот так Крым остался в Украине.
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4 д.
Александр Хмелевский
Ельцин напился и не приехал когда Кравчук спрашивал его что насчёт Крыма. (он хотел его вернуть)
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3 д.

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