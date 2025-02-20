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Фонд развития территорий проверил более 1,2 тыс. строящихся объектов в январе

В январе специалисты Фонда развития территорий (ФРТ) провели мониторинг 239 застройщиков на соблюдение законодательства о долевом строительстве, проверив 1 281 объект недвижимости, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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