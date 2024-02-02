«Я скучаю по друзьям», — Тэхен раскрыл болезненное воспоминание

Некогда Тэхен (Taehyung) из BTS дал очень чувственное и личное интервью для Proof Collector’s Edition, в котором обсудил свои начинания в индустрии k-pop, свои победы и поражения и воспоминания, которые особенно дороги для артиста.
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