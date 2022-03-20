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ACB. «Реал» – «Манреса», «Барселона» встретится с «Гран-Канарией» и другие матчи

В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся пять матчей. «Реал» примет на своей площадке «Манресу», «Барселона» встретится дома с «Гран-Канарией».

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