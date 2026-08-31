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Ограничение сахара в первые 1000 дней жизни снизило риск рака печени на 69%

Ограничение сахара в первые 1000 дней жизни снизило риск рака печени на 69%

Ученые проанализировали данные о здоровье людей, которые в утробе матери и в первые годы жизни получали меньше сахара.

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