Тихановская прокатилась в бронированной машине в Варшаве

РЕН ТВ НовостиПолитикаТихановская прокатилась в бронированной машине в Варшаве Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую заметили в Варшаве в окружении большого количества сотрудников спецслужб.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлинаКогда полякам и прибалтам надоест эта никчемная гуайдоковская особь и они прекратят тратить на неё деньги налогоплательщиков ? А ездить в бронированном авто теперь ей до тех пор пока не сядет за решётку. Время посадки приближается.VAvasul asdЕе только в ,,воронке,, возитьКомментировать
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