РЕН ТВ Новости

194 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингвар Лионов
    Почему на наличие антител не обращаете внимания? Зачем делается вакцина? Не для появления ли антител? Но если антител...Врач объяснил, по...
  • Ингвар Лионов
    "Плюс это можно делать лет до 50, потом уже не надо", – сказал врач." - вот потому Сталин и говорил о выходе на пенси...Только если есть ...
  • Ингвар Лионов
    Не толерантно это! Совсем не толерантно. Надо вводить санкции против "бабки Лизки" за несоблюдение "эуропэйських ценн...Глава Минздрава Б...

Тихановская прокатилась в бронированной машине в Варшаве

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую заметили в Варшаве в окружении большого количества сотрудников спецслужб.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Алина
Когда полякам и прибалтам надоест эта никчемная гуайдоковская особь и они прекратят тратить на неё деньги налогоплательщиков ? А ездить в бронированном авто теперь ей до тех пор пока не сядет за решётку. Время посадки приближается.
vasul asd
Ее только в ,,воронке,, возить

Картина дня

наверх