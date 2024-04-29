Полянский уличил Киев в бравировании убийствами российских журналистов

Украинские власти открыто бравируют причастностью к убийствам российских журналистов. Об этом на заседании Комитета по информации ГА ООН заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
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