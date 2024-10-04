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Мужчина избил подростка, не оплатившего проезд в московском метро

В Москве вечером 3 октября мужчина избил подростка, который не оплатил проезд в метро. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

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Комментарии
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Константин Самарин
Вот а как бороться с малолетними нахалами, не желающими оплачивать проезд? Из общественного транспорта их аысаживать запрещено, задерживать для составления протокола проблематично ( попробуй придержи такого за куртку, тут-же припишут покушение на неприкосновенность несовершеннолетних. Вот и получается, что пока не снимут ограничений в борьбе молодыми безбилетниками, такие инциденты и будут происходить. Может, государству пришло время взять на себя всю оплату по проезду несовершеннолетних, с выплатой компенсаций предприятиям, обеспечивающим их перевозку.
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