Психолог Шпагина назвала признаки зависимости от искусственного интеллекта

Неконтролируемое общение с нейросетями может перерасти в поведенческую зависимость, привести к сокращению живых контактов и усилить искажённые убеждения человека, рассказала RT кандидат психологических наук Елена Шпагина.
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