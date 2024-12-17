В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре госавтоинспекторы оказали помощь водителю на трассе

Накануне утром в ходе патрулирования автодороги Нижневартовск - Радужный наряд ДПС отдела Госавтоинспекции МОМВД России «Нижневартовский» в составе капитана полиции Александра Затырка и сержанта полиции Владислава Машукова заметили на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии