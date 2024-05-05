Пользователи PS5 решили поддержать PC-игроков и стали массово занижать рейтин...

Пользователи PS5 решили поддержать PC-игроков и стали массово занижать рейтинг Helldivers 2 в PS StoreКооператив Helldivers 2 вышел на новый уровень: как стало известно, уже несколько тысяч пользователей с PS5 решили поддержать своих PC-коллег и тоже стали массово занижать рейтинг игры в PS Store.