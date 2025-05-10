ФБР и полиция Нидерландов захватили и закрыли ботнет из взломанных маршрутизаторов

В результате совместных международных действий правоохранительных органов были закрыты два сервиса, обвиняемые в предоставлении злоумышленникам ботнета из взломанных устройств, подключенных к Интернету, включая маршрутизаторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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