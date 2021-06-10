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С ВОЗНЕСЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!

С ВОЗНЕСЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!

Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедший с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего, и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою и возседый одесную Бога и Отца!В сей ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения Твоего земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари, человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на небеса вознесенное, Ангели же веселятся, глаголюще: Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани, Сей воистину Царь Славы?!Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия творити непрестающим, восход Твой на небо страшный помышляюще и празднующе, плотская и житейская отложити попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати всем сердцем своим и всеми помышленьми своими, поминающе, яко тамо на небеси горе жительство наше есть, здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы, отшедшия из дома Отча в страну далечу греха.

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