Восточная методика: Как правильно найти и массировать точку долголетия

Восточная медицина не перестает удивлять своей методикой лечения. Казалось бы, то что мы годами лечим медикаментами, китайцы лечат при помощи активных точек на своем теле, и их методика уже не первый век доказывает свою эффективность.
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