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Почти 20 миллионов рублей отдали крымчане мошенникам за неделю

Почти 20 миллионов рублей отдали крымчане мошенникам за неделю

В период с 7 по 13 сентября в Республике Крым дистанционные аферисты обманули 33 человека, причинив им совокупный ущерб свыше 19,6 миллиона рублей.

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