Очарование Таиланда: новые возможности для долгого отдыха и работы

<p>Зачем страдать от зимних холодов, когда можно наслаждаться теплым климатом и потрясающими видами с арендованной виллы на Пхукете, overlooking Andaman Sea? Или, возможно, вас манит мир боевых искусств, и вы хотите стать мастером Муай Тай? Таиланд открывает перед вами бесчисленные горизонты!</p> <p>С недавних пор эта популярная дестинация в Юго-Восточной Азии анонсировала уникальную пятилетнюю визу, ориентированную на тех, кто работает удаленно и ищет возможность остаться в стране на продолжительный срок.