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Какой сегодня праздник: 26 декабря

Какой сегодня праздник: 26 декабря

26 декабря в России отмечают День войск ПВО Сухопутных войск России. Именно в этот день в 1916 году в российской армии появились первые отряды по борьбе с авиацией противника.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Уважаемый автор, картинка (С-300ПС) соответствует Дню войск ПВО страны, а сегодня праздник у ПВО сухопутных войск, чувствуете разницу? Ставьте картинку ЗРК &quot;Тор&quot; ли &quot;Бук&quot;, не ошибётесь. С праздником всех посвящённых!
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