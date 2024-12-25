26 декабря в России отмечают День войск ПВО Сухопутных войск России. Именно в этот день в 1916 году в российской армии появились первые отряды по борьбе с авиацией противника.
Какой сегодня праздник: 26 декабря
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Уважаемый автор, картинка (С-300ПС) соответствует Дню войск ПВО страны, а сегодня праздник у ПВО сухопутных войск, чувствуете разницу? Ставьте картинку ЗРК "Тор" ли "Бук", не ошибётесь. С праздником всех посвящённых!
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