Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire

Представители Эстонии отмечают, что подобный инцидент произошел впервые. Власти РФ задержали нефтяной танкер Green Admire, следовавший под флагом Либерии из порта Силламяэ в Эстонии в нидерландский Роттердам.
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