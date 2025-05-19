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Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire

Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire

Представители Эстонии отмечают, что подобный инцидент произошел впервые. Власти РФ задержали нефтяной танкер Green Admire, следовавший под флагом Либерии из порта Силламяэ в Эстонии в нидерландский Роттердам.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А не хрен &quot;теневой флот&quot; использовать, да ещё и под чужим флагом! Это вам не снайперов на б. Украину направлять! Да и не надо провоцировать Су-35 для сопровождения танкеров с экипажем российского происхождения!
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