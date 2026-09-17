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Царьград

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В Подмосковье 50 тысяч школьников проверили на наркотики

В Подмосковье 50 тысяч школьников проверили на наркотики

В образовательных организациях Московской области продолжаются профилактические медицинские осмотры, направленные на раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся.

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