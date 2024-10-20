Харрис похвалила 100-летнего Джимми Картера, который уже проголосовал на выборах

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис похвалила 100-летнего бывшего американского лидера Джимми Картера, который уже проголосовал на выборах главы государства, и призвала сограждан следовать его примеру.
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