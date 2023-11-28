Тайная любовь Алены Водонаевой: Телеведущая раскрыла имя счастливчика

Телеведущая Алена Водонаева назвала Ивана Янковского самым привлекательным среди российских звезд. В своем telegram-канале Водонаева выделила актера Ивана Янковского и призналась, что он покорил ее своей красотой и творчеством.
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