Чёрная металлургия Германии: как ловко прибеднялся Геринг

Военно-экономическая история Германии времён Второй мировой войны, несмотря на гору книг, изучена настолько плохо, что периодически преподносит сюрпризы.
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