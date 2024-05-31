Играли по-крупному. Трактора и самосвалы стали предметом хищения в криминальной схеме с использованием лизинга

«Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Ставропольскому краю пресечена деятельность группировки, участники которой подозреваются в многомиллионном мошенничестве.
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