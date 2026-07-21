Совладелец корейского кафе из Тюмени хочет попасть в Госдуму от Ямала

В Госдуму от территорий Ямала (избирательный округ №225) пойдет бизнесмен с предприятием по очистке сточных вод в ЯНАО и по совместительству совладелец корейского ресторана барбекю, недавно открытого в центре Тюмени — Виктор Муравьев.
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