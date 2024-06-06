Хакеры взломали Microsoft India ради продвижения фейкового пресейла токенов GME

Хакеры взломали официальный аккаунт Microsoft India в социальной сети Х (ранее Твиттер), имеющий более 211 000 подписчиков, и опубликовали фишинговые ссылки, рекламирующие предпродажу токенов GameStop (GME).
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