Линии связи восстанавливают в Казачинско-Ленском районе

В рамках рабочей поездки губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Казачинско-Ленский район жители подняли вопросы качества услуг связи, особенно проблемы со стационарными телефонами, начавшиеся с июня 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии