Регионы получат более млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ

Некоторые регионы смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на эти цели выделят более 1 миллиарда рублей.
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