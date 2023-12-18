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Парламентская газета

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Регионы получат более млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ

Некоторые регионы смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на эти цели выделят более 1 миллиарда рублей.

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