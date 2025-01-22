В Новосибирске суд закрыл отель на даче выходца из Средней Азии

Халилулло Хакимов организовал сдачу комнат, чем серьёзно мешал соседям.Прокурор Ленинского района Новосибирска обратился в суд с иском в интересах неопределённого круга лиц с требованием закрыть отель, организованный выходцем из одной из азиатских республик в дачном обществе.