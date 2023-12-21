США и Британия ужесточают контроль за ценами на российскую нефть

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британия и США ужесточают правила транспортировки российской нефти, пытаясь затруднить Москве обход так называемого ценового ограничения — политики, направленной на сокращение доходов Кремля от нефти.
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