Украина: с конца 12 октября в столице Киеве были зарегистрированы взрывы и воздушная тревога в связи с подозрением на российскую ракетную атаку; Сообщения о взрыве на транспортном узле в Днепровском районе Киева проверить не удалось.
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