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Лукашенко заявил, что Белоруссия будет поддерживать Россию

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет поддерживать Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в День Независимости республики, который отмечается 3 июля, подчеркнул, что Минск поддерживал Москву и намерен в будущем оказывать поддержку России.

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