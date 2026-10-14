Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Трамп действительно хотел бы сместить Зеленского

Президент США Дональд Трамп действительно хотел бы сместить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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