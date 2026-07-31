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Кроссоверы Xiaomi SkyNomad N90 и N70: двойная премьера

Кроссоверы Xiaomi SkyNomad N90 и N70: двойная премьера

Кроссоверы Xiaomi SkyNomad N90 и N70: двойная премьера[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале июля компания Xiaomi анонсировала новый суббренд SkyNomad (в переводе с английского — «небесный кочевник»), созданный специально для выпуска гибридных кроссоверов.

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