Кроссоверы Xiaomi SkyNomad N90 и N70: двойная премьера[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале июля компания Xiaomi анонсировала новый суббренд SkyNomad (в переводе с английского — «небесный кочевник»), созданный специально для выпуска гибридных кроссоверов.
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