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Газета.ру

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JBM: стабильный распорядок дня снижает боль и депрессию у пожилых

JBM: стабильный распорядок дня снижает боль и депрессию у пожилых

Исследователи из Университета Миссури под руководством Юньцзинь Трейси показали, что соблюдение регулярного распорядка дня связано с более низким уровнем физической боли и депрессии у пожилых людей — независимо от качества их сна.

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