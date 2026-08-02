JBM: стабильный распорядок дня снижает боль и депрессию у пожилых

Исследователи из Университета Миссури под руководством Юньцзинь Трейси показали, что соблюдение регулярного распорядка дня связано с более низким уровнем физической боли и депрессии у пожилых людей — независимо от качества их сна.
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