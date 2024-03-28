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По Николаеву бьют российские ракеты, на Харьков рушится «чугун»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 марта 2024 года

По Николаеву бьют российские ракеты, на Харьков рушится «чугун»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 марта 2024 года

По Николаеву бьют российские ракеты, на Харьков рушится «чугун»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 марта 2024 года Юлия СоколоваВоенные эксперты обсуждают новый метод боевых действий, освещенный в Telegram-канале «Военный обозреватель».

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