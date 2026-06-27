В Екатеринбурге растут продажи спортивного инвентаря для дома — ресейл экономит треть бюджета

На «Авито» в Екатеринбурге растут продажи спортивного инвентаря для домашних тренировок. Высоким спросом пользуются массажные роллы и мячи (продажи весной 2026 выросли на 41% по сравнению с зимой), коврики (+15%), гири (+30%), гантели (+10%) и штанги (+5%).
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