В Екатеринбурге растут продажи спортивного инвентаря для дома — ресейл экономит треть бюджета

На «Авито» в Екатеринбурге растут продажи спортивного инвентаря для домашних тренировок. Высоким спросом пользуются массажные роллы и мячи (продажи весной 2026 выросли на 41% по сравнению с зимой), коврики (+15%), гири (+30%), гантели (+10%) и штанги (+5%).