Новости ТМ
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости ТМ

89 подписчиков

В Екатеринбурге растут продажи спортивного инвентаря для дома — ресейл экономит треть бюджета

На «Авито» в Екатеринбурге растут продажи спортивного инвентаря для домашних тренировок. Высоким спросом пользуются массажные роллы и мячи (продажи весной 2026 выросли на 41% по сравнению с зимой), коврики (+15%), гири (+30%), гантели (+10%) и штанги (+5%).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии