С сегодняшнего дня в секторе HORECA будет применена новая ставка НДС

Государственная налоговая служба оповещает операторов сектора HORECA о том, что с сегодняшнего дня, 31 декабря 2023 года, в отношении услуг размещения, продуктов питания и напитков будет применяться ставка НДС в размере 8%, в связи с истечением 30 декабря 2023 года срока действия чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова.