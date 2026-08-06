Юрий Ильинов

Четырем мостам в Затоке приготовиться! ВС РФ воспользуются уникальной возможностью, чтобы максимально эффективно выбить все объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также стратегически важные мосты, по которым идет снабжение ВСУ. Украинская система ПВО, судя по результатам ночного массированного удара 5 августа, оказалась полностью парализованной из-за нехватки противоракет. Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов рассказал, у кого Украина попытается выпросить ракеты для ПВО и какие объекты должны стать нашей основной целью в ближайшей перспективе. Напомним, в ночь на 5 августа ВС РФ нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву и области. В атаке участвовали более трех десятков ракет и ударные беспилотники. При этом отмечается, что ни одна из выпущенных нами ракет не была сбита противником. Таким образом, Киев впервые столкнулся с массированным баллистическим ударом, на который система Patriot никак не отреагировала. Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что в ходе сегодняшних ударов были применены 24 ракеты «Искандер-М» либо приспособленные для стрельбы по наземным целям ракеты зенитного ракетного комплекса С-400, четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон» либо «Оникс» и 115 беспилотников разного типа. — Сам удар длился всего 20 минут, — говорит эксперт. — За это время по целям прилетело большое количество различного класса летательных аппаратов и ракет. Из-за этого удар стал внезапным и очень эффективным. В результате в промышленной зоне Киева было зафиксировано как минимум 15 пожаров. Кроме того, наблюдалась вторичная детонация на ряде объектов, которая указывает на то, что на складах, имевших гражданскую вывеску, хранились боевые части для дронов либо крылатых ракет. — Почему украинская система ПВО никак не отреагировала на налет? — Действительно, почти все украинские информканалы отметили, что противовоздушная оборона практически бездействовала. Это связано с массированностью и скоростью удара. С одной стороны, украинская система ПВО не успела отреагировать. С другой стороны, это говорит о том, что на Украине существует острая нехватка ракет для комплексов ПВО. Речь идет в том числе о ракетах AMRAAM и Sidewinder последних модификаций, которые американцы переделывают в зенитные управляемые ракеты и используют в комплексах NASAMS и Iris-T. Эти ракеты, равно как и ракеты комплекса Patriot, сейчас крайне необходимы США на Ближнем Востоке, поэтому их поставки на Украину резко ограничены. Европейцы имеют такие ракеты, но держат их в резерве, понимая, что может сложиться такая ситуация, что замену из США они могут и не получить, так как непонятно, к чему может привести ирано-американский конфликт. — Мы воспользуемся возможностью, чтобы нанести максимальный урон врагу? — В создавшихся условиях, конечно, целесообразно нанесение массированных ракетных ударов по наиболее важным оборонным предприятиям Киева и его окрестностей, а также по портам большой Одессы. Такие условия позволяют нам нанести противнику максимальное поражение. И, конечно, нужно активизировать работу по мостам, связывающим Украину и Румынию. Там порядка четырех мостов. Наиболее крупный — в Затоке, автомобильная часть его уже выведена из строя. Теперь нужно работать по железнодорожному мосту, чтобы полностью отрезать Украину от Румынии… — Как Украина будет решать свои проблемы с противоракетами? — Украина сейчас давит на Брюссель, а Брюссель давит на Грецию. В Греции имеется 200 ракет для комплексов Patriot, но это не перехватчики баллистических ракет Patriot PAC-3, а противосамолетные ракеты. И многие из них просрочены. Но Украина готова взять даже эти ракеты. Поэтому сейчас там ищут схему, которая бы сломала Афины, и греки пошли бы на эту сделку. Кроме того, украинцы попытаются прогнуть еще ряд стран, для того, чтобы хоть какое-то количество перехватчиков они дали киевскому режиму. Но хочу сказать, что даже сегодняшний набор наших ударных средств не сбивается одной-двумя ракетами Patriot — нужно от четырех до десяти ракет, в зависимости от траектории, по которой движется наша баллистика. Поэтому даже если Украине наскребут два-три десятка ракет, это ситуацию не изменит. Военная промышленность Украины, как и киевский режим, обречены…