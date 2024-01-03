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Крымское информационное агентство

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  • holms sherlok
    отправлять таких в киев, мозги быстро встанут на место когда убегать будут от трцКрымчанин спел ук...
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Юных симферопольцев приглашают на новогодние программы в Детский парк

Юных симферопольцев приглашают на новогодние программы в Детский парк

Детский парк Симферополе ждёт гостей на новогоднюю сказку. Фото: МБУК «Парки столицы»3 января: 13:30 Встреча гостей парка со сказочным героем 14:30 Новогодний квест для детей «Где подарки?» 4 января: 13:30 Интерактив «Новогодние пожелания» 14:30 Театрализованная игровая программа «Снеговик и заколдованный календарь» 5 января: 13:30 Встреча гостей парка со сказочным героем 14:30 Спортивно-игровая программа «Снегодрайв» 6 января: 13:30 Встреча гостей парка со сказочным героем 14:30 Игровая программа «Праздник маленького Снеговичка» 7 января: 14:30 Рождественская игровая программа «История маленького ангелочка» «При неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть отменены», — отметили в МБУК «Парки столицы».

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