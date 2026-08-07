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Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»

Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов рассказал о том, как получил в Канаде записи матчей сборных СССР и советских клубов, которые не сохранились в архивах отечественного телевидения.

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